CLÁSSICOS DE BOTECO O Aconchego Carioca ganhou novos pratos a preço fixo no almoço (R$ 32,90), sempre acompanhados de salada e sobremesa. As opções variam por dia: as terças são do tradicionalíssimo 'Filé à Oswaldo Aranha', com farofa de ovo, e as sextas, do arroz com rabada e agrião (foto). Al. Jaú, 1.372, Cerq. César, 3062- 8262. 12h/0h (dom., até 18h; fecha 2ª). Cc.: A, M e V.