Climatempo: em 3 dias, umidade do ar cai 46% em SP Em três dias, a umidade relativa do ar chegou a cair até 46% na capital paulista, em razão da massa de ar polar que entrou no Sudeste do País na semana passada, dificultando a formação de nuvens carregadas. De acordo com a Climatempo, no último domingo, o maior índice registrado na cidade foi 93% e, ontem, a umidade chegou a cair para 47%. Hoje, às 13 horas, a umidade relativa do ar estava em torno dos 53%, tanto na zona norte quanto na zona sul.