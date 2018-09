Colisão entre dois ônibus deixa 19 feridos em Minas Gerais

Dezenove pessoas ficaram feridas no começo da manhã desta quinta-feira, 13, após uma colisão entre dois ônibus no bairro Itacolomi, em Betim, Minas Gerais. O motorista de um dos coletivos perdeu o controle da direção e atingiu o outro veículo. Segundo os bombeiros, entre os feridos, três mulheres foram encaminhadas ao Hospital Regional de Betim pelo Corpo de Bombeiros. Outras 16 vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.