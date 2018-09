Colorido italiano

Em pouco mais de dez anos de atuação profissional, o paulistano Pedro Franco traz em seu currículo não apenas importantes premiações em concursos no Brasil e na Itália. Tão estrelada quanto sua trajetória como designer, sua porção empresário continua a dar mostras de vitalidade. Além de comandar a A Lot Of - fundada por ele em 2004 para comercializar criações de designers de vanguarda - e representar na América Latina a italiana Skitch, voltada para a difusão do design jovem, ele acaba de assumir a representação da Missoni Home, também vinda da Itália.

Uma missão bem a seu gosto. Principalmente, se levarmos em conta o objetivo de fazer com que os lançamentos da matriz cheguem simultaneamente ao Brasil e de que, a médio prazo, a marca desfrute no nosso mercado da mesma visibilidade conquistada na Europa. Pedro Franco falou ao Casa sobre a nova parceria.

Como surgiu o convite da Missoni Home?

A Missoni Brasil foi adquirida por um novo grupo de acionistas. O diretor Gino Due, ao pesquisar possíveis candidatos no mercado nacional - levando em conta critérios administrativos e estratégicos -, acabou chegando ao meu nome. Houve o convite e, após um primeiro contato com a cúpula da Missoni, na Itália, partimos para o planejamento das ações.

Qual será o foco de seu trabalho?

Fundamentalmente, implementar o planejamento estratégico da marca para o Brasil. O que inclui definir e treinar equipes de vendas até programar ações de marketing em todo o País.

Qual a expectativa da marca em relação ao mercado brasileiro?

Nosso mercado está em alta entre os empresários italianos. Os hotéis em via de implantação, tendo em vista a Copa e as Olimpíadas, e o número de grifes italianas que já atuam por aqui fazem do Brasil um alvo prioritário. Para eles, é essencial chegar agora. Não há tempo a perder.

Quais produtos serão comercializados por aqui?

A grife tem o grande diferencial de atuar tanto no mercado da moda quanto no de design. Atualizar sua imensa coleção periodicamente (de serviços de mesa, passando por tecidos e móveis) é um procedimento adotado pela empresa. Nossa intenção é fazer com que os lançamentos na Itália cheguem simultaneamente ao Brasil.

Como você vê a receptividade do nosso mercado para a Misssoni Home?

As linhas coloridas, tropicais e bem humoradas da marca têm tudo a ver com o Brasil. Além disso, decorar com um produto Missoni representa trazer a alta moda para dentro da casa.