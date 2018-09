Com 3,5ºC, Curitiba tem madrugada mais fria do ano A madrugada de hoje foi a mais fria do ano em Curitiba, com os termômetros marcando 3,5ºC. Os gramados de alguns parques da cidade amanheceram com geada. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, a intensa massa de ar frio permanece sobre a região Centro-Sul do País, mantendo a temperatura baixa. Em razão do ar seco, o sol aparece durante todo o dia. Essa é a mesma tendência prevista para amanhã.