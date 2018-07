Com enchentes, 4,6 mil pessoas deixam suas casas no RS Cinco dias de chuva intensa elevaram o nível dos rios, provocaram inundações e forçaram 4.675 pessoas a deixarem suas casas no noroeste do Rio Grande do Sul. O balanço, divulgado pela Defesa Civil no final da tarde desta sexta-feira, 27, informa que o Rio Uruguai, divisa natural do Estado com Santa Catarina e fronteira natural com a Argentina, está 18 metros acima do normal. Nos 52 municípios atingidos pelo fenômeno, 1.609 pessoas foram encaminhadas para abrigos públicos como ginásios de esportes, salões comunitários e escolas, e outras 3.066 conseguiram se transferir temporariamente para a casa de parentes e amigos.