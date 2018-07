Com nova lei seca, prisões crescem 670% no Natal

A Polícia Rodoviária Estadual, responsável pela maioria das estradas paulistas, atribui o número de mortes à imprudência dos motoristas. De acordo com as estatísticas da corporação, 19% das mortes (10 casos) ocorreram em acidentes com colisões frontais, durante tentativas de ultrapassagem.

Apesar de representar apenas 4,8% da malha viária do Estado, as rodovias federais registraram 19% das mortes do feriado. O acidente mais grave aconteceu na Rodovia Régis Bittencourt, com três mortes e 12 feridos - sete em estado grave. O caso ocorreu no dia 24 na cidade de Cajati.

Bêbados

Com a lei seca mais pesada, que prevê multa de R$ 1.915,10 e aceita até testemunhos como prova de embriaguez ao volante, houve aumento de 670% nos presos em flagrante. Foram 77 detidos, contra 10 no ano passado. Já os autuados por dirigirem alcoolizados foram 274, um aumento de 67% em relação ao ano passado, com 164. Nas estradas federais, foram nove presos em flagrante e 23 autuados após realizar o teste do bafômetro.

Segundo o balanço da PM que abrange também áreas urbanas do Estado, do dia 21 até ontem, 220 condutores foram autuados por beber ao volante e outros 38 foram detidos por embriaguez ao volante. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.