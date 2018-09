Comerciante é libertado de cativeiro na zona sul de SP Uma vítima, presa em cativeiro no bairro Jardim Catanduva, na zona sul da capital paulista, foi resgatada na noite de ontem por policiais da Divisão Antissequestro (DAS) da Polícia Civil. Dois envolvidos no sequestro foram presos. A vítima foi levada pelos criminosos na última quinta-feira, 17, no Jardim Regina, também na zona sul. Não ocorreu o pagamento do resgate. O comerciante, de 37 anos, junto da mulher, teve a casa invadida pela manhã, quando saía para trabalhar. Os sequestradores, três homens, permaneceram no local durante duas horas. Eles obrigaram o casal a fazer um inventário do quanto conseguiriam levantar de dinheiro para pagar o resgate. Em seguida levaram o homem.