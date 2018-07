Comerciantes do Ceagesp interditam avenida

De acordo com o presidente da Associação dos Permissionários do Entreposto de São Paulo (Apesp), Eduardo Haiek, os trabalhadores devem liberar a via em breve e retornar para o interior da Ceagesp, onde deverão nomear uma comissão que pretende se reunir com o presidente da Companhia, Mauro Murici.

Segundo Haiek, "vamos tentar conversar com o presidente da Ceagesp para pedir, entre outros itens, o cancelamento do edital que permite a terceirização do controle das áreas de carga e descarga da estatal".

De acordo com a assessoria da Ceagesp, a presidência do órgão ainda não recebeu nenhum comunicado sobre a reunião mas afirma que o presidente Murici está à disposição para o diálogo.

Desvio

Por conta do bloqueio total na Avenida Gastão Vidigal, entre as ruas Aroaba e Froben, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio na região. No sentido Marginal Pinheiros, o desvio está sendo feito pela Rua Froben, Avenida Imperatriz Leopoldina, Avenida Queiroz Filho e Avenida Gastão Vidigal. No outro sentido, os motoristas devem acessar a Rua Aroba, Avenida Imperatriz Leopoldina, Avenida Queirós Filho e Praça Apecatu.