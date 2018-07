Comissão geral da Câmara discutirá transporte público Lideranças da Câmara aprovaram nesta terça-feira, na reunião do Colégio de Líderes, requerimento para a realização de uma comissão geral no dia 26. O objetivo será discutir a questão do transporte público. O líder do PSB na Casa, Beto Albuquerque (RS), disse que quer convidar o Movimento Passe Livre (MPL) para o debate. Beto Albuquerque foi o autor do requerimento. A comissão geral ocorre quando os deputados discutem um determinado tema em plenário, podendo convidar membros da sociedade civil e autoridades.