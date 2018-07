Concorrência reduz preço do Sem Parar em SP Desde junho, o sistema de pagamento eletrônico de pedágio Sem Parar ficou mais barato e com novos planos - um deles, pré-pago, permite ao usuário fazer recargas de R$ 25 a R$ 150, sem cobrar a taxa de adesão. No pós-pago, a taxa de transferência caso o usuário troque de carro deixou de ser cobrada, assim como a taxa de adesão ao serviço. A mensalidade também teve valor reduzido.