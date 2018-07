Condomínio em São Caetano (SP) sofre arrastão Uma quadrilha invadiu um condomínio residencial em São Caetano do Sul, no ABC paulista, na noite desse sábado, 13, e roubou quatro apartamentos. Os assaltantes fugiram com dois carros dos moradores, mas os abandonaram em ruas próximas ao local do crime horas depois. Ninguém ficou ferido.