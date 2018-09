Controlado incêndio em marcenaria na zona norte de SP Nove das 11 guarnições do Corpo de Bombeiros que foram acionadas para combater o incêndio em uma empresa na Rua Lopes da Costa, 147, Chácara Santo Antônio, Vila Isabel, zona norte da capital, continuam no local. O fogo, que teve início à 1h50, foi controlado pouco depois das 4h30, quando os bombeiros passaram à operação rescaldo. Em princípio, foi divulgado que se tratava de um galpão de uma madeireira, mas, ao chegarem no endereço, próximo da Rodovia Fernão Dias, os bombeiros constataram que se tratava de um prédio de dois andares onde funcionava uma marcenaria. Não foi encontrada nenhuma vítima e também não se pode ainda determinar o que teria ocasionado o incêndio. O inquérito policial deve ser instaurado na delegacia do Jaçanã (73º DP).