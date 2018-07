Copa será evento global mais tuitado da história, diz executivo

Segundo Ribenboim, o volume de mensagens enviadas durante o torneio de um mês irá ofuscar os 150 milhões de tuítes enviados na Olimpíada de 2012 em Londres.

“A Copa do Mundo irá levar isso a um outro patamar”, afirmou Ribenboim à Reuters.

"Para o Twitter, este será o maior evento de todos os tempos".

Com 255 milhões de usuários em todo o mundo, o Twitter é uma plataforma popular de comentário de eventos globais, como os esportivos.

A Olimpíada de Londres mostrou que as pessoas gostam de tuitar sobre o que veem nos estádios ou na TV, o que torna o microblog atraente para anunciantes.

A Associação das Federações Internacionais de Futebol (Fifa) estimou que 3,2 bilhões de pessoas, ou quase metade da população mundial, assistiram pelo menos parte de um jogo da Copa de 2010 na África do Sul.

O Mundial chega em um bom momento para o Twitter, que viu o crescimento de usuários estagnar nos dois primeiros trimestres do ano, e a empresa viu suas ações chegaram perto de seu ponto mais baixo desde que abriu capital na bolsa de valores.

“A maioria das empresas investindo pesado em propaganda durante a Copa do Mundo quer ampliar seus investimentos chegando às pessoas através do Twitter e estabelecendo uma relação com elas”, disse Ribenboim.

O executivo minimizou as preocupações com a infraestrutura de comunicações pobre do país, que pode afetar o envio de tuítes dos estádios.

Todas as 32 seleções que participam do torneio têm contas oficiais no Twitter, assim como a maioria dos jogadores. O português Cristiano Ronaldo lidera o grupo com 26,6 milhões de seguidores, o brasileiro Neymar vem logo atrás com 10,8 milhões e o inglês Wayne Rooney com 8,8 milhões de seguidores.

Ribenboim afirmou que o Twitter vem trabalhando de perto com as federações de futebol e até orientando os jogadores sobre como usar as mídias sociais.

“Temos mostrado a eles como devem usar a plataforma, como usar hashtags, como se relacionar com os fãs”.