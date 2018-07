Copom corta juro básico para 8,75% em linha com mercado

O quinto corte sucessivo da Selic ficou em linha com o esperado pela maioria dos analistas.

"O comitê avalia, neste momento, que esse patamar de taxa básica de juros é consistente com um cenário inflacionário benigno, contribuindo para assegurar a convergência da inflação para a trajetória de metas ao longo do horizonte relevante, bem como para a recuperação não inflacionária da atividade econômica", afirmou o colegiado do Banco Central em comunicado.

A próxima reunião do Copom está agendada para 1 e 2 de setembro.

(Reportagem de Fernando Exman; Texto de Daniela Machado)