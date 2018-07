Corpo de menina de 4 anos é encontrado em piscina

De acordo com informações da Delegacia de Praia do Forte, onde o caso é investigado, a menina, identificada como Maria Eduarda, foi encontrada na piscina por funcionários do complexo, por volta das 14 horas. Uma equipe médica do empreendimento ainda teria tentado reanimar a criança. A suspeita é que a ela tenha se afogado, mas a polícia aguarda o laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os pais da criança, que seriam paulistas, ainda não prestaram depoimento.

O complexo divulgou um comunicado, no início da noite, no qual lamentou a ocorrência, informou que a criança estava sob os cuidados dos pais quando entrou na piscina e que está apoiando tanto a família quanto os trabalhos do DPT.