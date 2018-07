Corpo de turista morto no Rio será enviado para França O corpo do turista morto ao cair de um bondinho na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, será enviado para a França dentro de sete dias, segundo informações do consulado francês. Charles Damien Pierson, de 24 anos, morreu ao cair do bondinho que trafegava sobre os Arcos da Lapa, a 17,6 metros de altura. Ele viajava no estribo, do lado de fora do veículo, e perdeu o equilíbrio ao inclinar o corpo para tirar uma fotografia.