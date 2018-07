Corpo do atirador de Realengo é enterrado no Rio O corpo do atirador Wellington Menezes de Oliveira foi enterrado hoje no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, no Rio de Janeiro. O enterro aconteceu às 9 horas e não foi acompanhado por nenhum familiar de Wellington. Ele foi enterrado em uma cova rasa comum, segundo a administração do cemitério.