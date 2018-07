Corpo é deixado perto de local de visita de Lula no RS O corpo de um homem foi deixado a mil metros do local em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará hoje à tarde, no bairro Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, para anunciar a criação de mais um Território da Paz do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Moradores da região disseram aos investigadores que ouviram um carro arrancando em alta velocidade de uma rua da região. Logo depois, pedestres viram o cadáver e avisaram a polícia.