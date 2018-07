CORREÇÃO-Fábrica da Sumitomo no Brasil inicia operação este ano A Sumitomo Metal Industries, maior fabricante japonesa de dutos usados em explorações petrolíferas, informou que o início das operações de sua fábrica no Brasil, avaliada em 1,6 bilhão de dólares, em parceria com a francesa Vallourec, será adiada para o fim do ano, com os despachos regulares começando em meados de 2011.