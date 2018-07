Correios toma medidas para enviar e receber cartas A assessoria dos Correios anunciou nesta quinta-feira que a estatal adotou todas as providências para que seja assegurada a entrega e o recebimento de correspondências dos clientes onde acontecer qualquer tipo de paralisação nesta quinta-feira. De acordo com nota distribuída pelos Correios, a empresa registrou nesta manhã a ausência de 4% do efetivo de 120 mil funcionários. "As agências funcionam normalmente", diz a nota. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) afirmou ainda que qualquer tipo de dificuldade com prazos e encomendas pode ser esclarecida pelo telefone 0800-725-0100 ou pela página www.correios.com.br.