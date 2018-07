Cotado a vice de Aécio, Aloysio critica inflação alta O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes, criticou neste sábado o fraco desempenho econômico e a inflação elevada do governo da presidente Dilma Rousseff (PT), afirmando que o eleitorado brasileiro votará em Aécio Neves em busca de mudança.