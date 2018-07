Crédito sobe 2,4% em dezembro, inadimplência fica em 5,8%--BC

O crédito total disponibilizado pelo sistema financeiro no Brasil subiu e chegou a 53,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ou 2,36 trilhões de reais, informou o Banco Central.

Dados divulgados pelo BC mostraram ainda que a inadimplência média ficou em 5,8 por cento no mês passado, leve queda ante os 5,9 por cento dos dados revisados de novembro.

No mês passado, o spread bancário --diferença entre o custo de captação do banco e a taxa efetivamente cobrada ao consumidor final-- atingiu 21,1 pontos percentuais, menor nível da série histórica iniciada no ano 2000, contra 21,6 pontos no mês anterior.

(Por Luciana Otoni; Texto de Aluísio Alves)