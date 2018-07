Cremado em Embu corpo de Leon Cakoff Foi com uma salva de palmas que os amigos de Leon Cakoff se despediram do criador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo na tarde de ontem. Cakoff, que morreu na sexta-feira, aos 63 anos, vítima de um câncer, foi velado no Museu da Imagem e do Som (MIS) até as 13 horas. O corpo seguiu para o Cemitério Parque Brasil, em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, onde foi cremado.