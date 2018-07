Crescimento da produção de mercados emergentes desacelera em dezembro--HSBC A atividade empresarial em mercados emergentes cresceu a uma taxa mais lenta em dezembro, afetada particularmente por uma desaceleração no crescimento do setor de serviços, mostraram pesquisas Índices de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do HSBC.