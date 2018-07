Criança é 7ª vítima da gripe suína em Londrina-PR A Secretaria da Saúde de Londrina, no Paraná, confirmou hoje mais uma morte decorrente do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína. Com isso, sobe para sete o número de vítimas da doença na cidade. De acordo com a secretaria, trata-se de um menino de quatro anos, que morava em Arapongas, no norte do Estado, e começou a apresentar os primeiros sintomas da doença no dia 8 de agosto. Com o agravamento do quadro, a criança foi transferida no dia 18 para o Hospital Universitário (HU), em Londrina, onde faleceu cinco dias depois. A enfermidade foi diagnosticada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).