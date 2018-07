Criança ferida em incêndio no ES está em estado grave A menina de 8 anos, vítima de um incêndio em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, no fim de semana, continua internada em estado grave. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Késia Rangel da Silva está internada no Hospital Infantil de Vitória, e seu estado de saúde é grave, porém estável. Ela teve queimaduras de terceiro grau em 70% do corpo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, o fogo começou na noite do sábado, no bairro Coramara. A dona de casa Simone Rangel da Silva, mãe da menina, pediu para o marido subir no telhado, pois havia ouvido barulho. Depois que ele saiu da casa, ela se trancou em um quarto com os três filhos, jogou gasolina sobre eles e ateou fogo. O marido conseguiu salvar apenas a menina de 8 anos. Os outros dois irmãos, de 6 e 2 anos, morreram no local. Ainda segundo os bombeiros, a mulher, que foi presa, disse que sofre de depressão pós-parto e confessou em depoimento que premeditou a morte das crianças. Ela deve passar por exames psicológicos.