Criminosos fazem arrastão em restaurante no Rio

O arrastão ocorreu por volta das 21h30, depois que quatro bandidos desceram de um Corolla e roubaram os clientes do Restaurante Famiglia Pelluzzo''s, que fica no cruzamento da Rua Fernando Guimarães com a Arnaldo Quintella. Um quinto homem teria ficado no carro esperando os comparsas, para agilizar a fuga.

Testemunhas contam que a ação dos bandidos foi rápida. Além do dinheiro no caixa do estabelecimento, eles levaram celulares, relógios e dinheiro dos clientes.

Ainda segundo testemunhas, o restaurante estava lotado na hora do crime. Um dos clientes tentou reagir e foi agredido com uma coronhada na cabeça. Ferido, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. As vítimas do assalto foram encaminhadas à 10ª Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento.