Cristo será iluminado hoje contra violência no trânsito O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o prédio do Ministério da Saúde, em Brasília, serão iluminados com luzes amarelo-laranja, símbolo de atenção no trânsito, a partir das 18 horas de hoje, como parte da adesão do Brasil ao Plano de Ação da Década de Segurança no Trânsito 2011-2020, lançado hoje pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O mesmo ocorrerá na Torre Eiffel, em Paris, na Muralha da China e na Times Square, em Nova York, entre outros monumentos mundiais.