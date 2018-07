CTNBio aprova algodão transgênico da Monsanto resistente

A tecnologia da Monsanto, chamada Bollgard II Roundup Ready Flex, controla pragas "lepidópteras" que atacam o algodão no Brasil, entre as quais a curuquerê do algodoeiro (Alabama argillacea), lagartas das maçãs (Heliothis virescens e Helicoverpa zea) e lagarta rosada (Pectinophora gossypiella), com a proteção adicional das plantas contra a lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda).

O glifosato é um agroquímico utilizado no controle de plantas daninhas que representam um problema no campo durante o desenvolvimento da cultura.

Segundo a Monsanto, esta semente geneticamente modificada já tem seu uso aprovado nos Estados Unidos (desde 2005), no Canadá (2005), no Japão (2005), no México (2006), na Coreia do Sul (2006), nas Filipinas (2006), na Colômbia (2007), na África do Sul (2007) e na Austrália (2006).

A Monsanto é a companhia que conta com o maior número de produtos agrícolas transgênicos aprovados para plantio comercial no Brasil.

Em 2011, a companhia faturou 2,8 bilhões de reais comercializando a linha de herbicidas Roundup, sementes de soja convencional e geneticamente modificada, sementes convencionais e geneticamente modificadas de milho.

(Reportagem Fabíola Gomes)