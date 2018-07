De olho em vaga, Lusa quer punição ao Guarani A Portuguesa, 5.ª colocada na Série B do Brasileiro, entrou ontem com representação na CBF alegando que o Guarani utilizou o atacante Bruno Cazarini de forma irregular - teria defendido 3 times (Chapecoense, Gyeongnam, da Coreia do Sul, e Guarani) em 2009. Isso levaria o time de Campinas a perder 6 pontos por jogo que o atleta participou.