Defesa Civil de SC abre conta para receber doações

A Defesa Civil de Santa Catarina abriu no final da tarde de ontem duas contas bancárias para receber depósitos para ajudar as pessoas atingidas pelas fortes chuvas que caíram no Estado. Os interessados em contribuir podem depositar qualquer quantia nas contas do órgão no Banco do Brasil ou Besc. Os dados das contas estão no site da Defesa Civil. Todo dinheiro arrecado será utilizado para compra de mantimentos para os desalojados, de acordo com o órgão.