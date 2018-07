Defesa de Carla Cipollina dispensa as cinco testemunhas No início do primeiro dia do julgamento da morte do coronel Ubiratan Guimarães, por volta das 16h30, a mãe e advogada da acusada Carla Cepollina, Liliana Prinzivalli, surpreendeu a acusação e o público que acompanha o júri no Fórum da Barra Funda ao dispensar as cinco testemunhas de defesa. Foi uma resposta rápida e oportunista à ausência das duas principais testemunhas de acusação: a delegada da Polícia Federal Renata Azevedo dos Santos Madi, que seria amante do coronel, e o filho dele, Fabrício Rejtman Guimarães.