O brigadeiro-engenheiro Allemander Jesus Pereira Filho foi exonerado do cargo de diretor de Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo decreto publicado hoje no Diário Oficial da União, Allemander foi exonerado por motivo de renúncia. O brigadeiro foi indicado pelo Comando da Aeronáutica. Ele, porém, tinha divergências com a atual presidente da Anac, Solange Paiva Vieira.