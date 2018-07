Degelo leva à abertura de rota marítima no Ártico A Passagem Noroeste do Ártico foi aberta por inteiro devido ao derretimento do gelo marítimo, abrindo uma rota longamente procurada, mas historicamente intransitável, entre a Europa e a Ásia, anunciou a Agência Espacial Européia (AEE). Segundo ela, o gelo marítimo do Ártico encolheu para o nível mais baixo verificado desde que começaram a ser feitas medições por satélite, 30 anos atrás, mostrando imagens da agora "plenamente navegável" rota. Uma rota marítima para navios pela Passagem Noroeste, no Ártico canadense, vem sendo classificada como possível opção mais barata ao Canal do Panamá. "A área recoberta por gelo caiu para apenas cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados", disse Leif Toudal Pedersen, do Centro Espacial Nacional da Dinamarca, descrevendo como "extrema" a redução do gelo marítimo ártico. Essa extensão é cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados menor do que os níveis de 2005 e 2006, de acordo com ele. A Passagem Nordeste, pelo Ártico russo, continua parcialmente bloqueada, mas, à luz dos fatos mais recentes, é muito possível que se abra antes do que se previa, disse Pedersen. De acordo com a AEE, as regiões polares são muito sensíveis às mudanças climáticas, tanto que alguns cientistas prevêem que não haverá mais gelo no Ártico em 2040. Quase todos os especialistas afirmam que o aquecimento global, alimentado pelo uso humano de combustíveis fósseis, está acontecendo duas vezes mais rapidamente no Ártico que no resto do planeta. Os meses de setembro e março geralmente marcam a extensão mínima e máxima anuais do gelo marítimo Ártico. O anúncio da AEE, feito em seu site, se deu em meio a uma corrida pelo direito de soberania no Ártico. A Rússia, que recentemente plantou sua bandeira nacional no leito marítimo debaixo do gelo do Pólo Norte, reivindica uma parte grande da região, rica em recursos naturais. O Canadá também vem reivindicando soberania sobre parte do Ártico e anunciou planos para um porto de água profunda em Nanisivik, perto da entrada oriental da Passagem Noroeste. O porto lhe permitirá reabastecer suas embarcações militares de patrulha. (Reportagem de Charles Dick)