No Rio Grande do Sul, os ventos úmidos que chegam do mar deixam o céu nublado e pode chover na região leste do Estado. No centro-oeste gaúcho, devem ocorrer pancadas de chuva isoladas.

O sol predomina entre o Vale do Paraíba, em São Paulo, e o sul da Bahia. Em algumas áreas da Região Nordeste há condições para pancadas de chuva isolada. No Maranhão e no Piauí pode chover forte.