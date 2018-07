Diabete afeta saúde de jovens nos EUA

O levantamento, feito com mais de 3 mil jovens, confirma estudos recentes de que a diabete tipo 2 está crescendo nessa faixa etária. No total, 23% estão com pré-diabete ou já desenvolveram a doença, segundo pesquisa publicada no Journal Pediatrics. Em 2000, a taxa era de 9%. Esse aumento na incidência de diabete tipo 2 é o principal responsável pelo risco cardíaco em crianças e adolescentes.

A doença tem sido registrada mesmo entre adolescentes magros, embora em escala menor dos que estão com sobrepeso ou são obesos. Duas décadas atrás, quase não havia casos de diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes nos EUA, independentemente do peso. Em países como o Brasil, ainda é raro, segundo endocrinologistas. Normalmente, nessa faixa etária, as pessoas são portadoras de diabete tipo 1. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.