Dilma defende atos, mas critica bloqueios e violência A presidente Dilma Rousseff afirmou no final desta quinta-feira, 11, que as manifestações em geral, sejam de quem for, têm quer ser respeitadas como reivindicações e busca por mais direitos sociais. "O Brasil é isso", disse a presidente. Segundo Dilma, o governo tem feito grandes avanços nos últimos dez anos "e, agora, as pessoas querem mais, e querer mais é algo muito positivo numa democracia". Apesar do tom conciliador, Dilma criticou os bloqueios do trânsito e a violência. "Eu considero que em qualquer manifestação onde haja interrupção de rodovias e atos de violência, eles têm de ser condenados. O governo não condena. O governo coíbe."