Dilma diz que mantém estímulos enquanto crise for grave, mas pode 'gastar menos' em retomada A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, afirmou em entrevista exibida nesta segunda-feira que vai manter em um eventual segundo mandato os estímulos econômicos enquanto a crise internacional for grave para proteger o emprego e o salário, mas indicou que pode "gastar menos" em caso de uma retomada do crescimento.