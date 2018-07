Dois lotes de teste rápido de aids são recolhidos O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde ordenou o recolhimento de dois lotes do teste rápido para detectar HIV produzido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A suspensão do uso do material, informada pela Agência Aids, foi determinada depois de relatos de testes falso-positivos (o exame indicava a contaminação, mas, na verdade, o paciente não tinha a doença).