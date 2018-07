Dois restaurantes são interditados no centro do Rio A Vigilância Sanitária interditou dois restaurantes, na Rua Primeiro de Março, no centro do Rio de Janeiro, na manhã de hoje, por problemas na documentação dos estabelecimentos. Os restaurantes Tarantela e Espaço Gourmet funcionavam em um mesmo local com cozinhas integradas, com o mesmo alvará e nomes fantasia diferentes, o que não é permitido. Os responsáveis foram orientados a regularizar a documentação. Os fiscais encontraram ainda baratas e fezes de roedores durante a vistoria.