Dois tiroteios deixam um morto e 12 feridos no Paraná Dois tiroteios, um em Curitiba e outro em Guarapuava, na região central do Paraná, deixaram um morto e 12 feridos no fim de semana. A polícia acredita que, em ambos os casos, trata-se de briga entre gangues. Em Curitiba, ninguém tinha sido preso até a tarde de hoje. Já em Guarapuava, o autor dos disparos, que não teve o nome revelado, foi preso pela manhã. Naquela cidade, ainda pela manhã, mais uma pessoa que tinha relação com o tiroteio foi ferida, por faca.