Dominguinhos tem quadro estável, diz boletim médico O quadro de saúde do cantor e compositor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, é estável, "sem alteração no tratamento antimicrobiano e antiarrítmico", segundo o boletim médico divulgado assinado pelo coordenador do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Santa Joana, no Recife (PE), Odilon Barbosa da Silva.