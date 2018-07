Dow Jones atinge recorde com otimismo sobre economia

O termômetro mais antigo do mercado acionário norte-americano ganhou mais de 8 por cento até agora neste ano, à frente do S&P 500 e do Nasdaq. Nove das ações do componente atingiram máximas de 52 semanas em um dia em que 400 ações atingiram novas máximas anuais na bolsa de Nova York.

O Dow também está a caminho de ultrapassar de a máxima de fechamento de 14.164 pontos vista em 9 de outubro de 2007.

Às 14h28 (horário de Brasília), o indicador Dow Jones subia 0,96 por cento, a 14.262 pontos, enquanto o S&P 500 tinha valorização de 0,98 por cento, a 1.540 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq tinha ganhos de 1,26 por cento, a 3.222 pontos.

"Tem sido uma longa recuperação, mas a economia privada está se segurando frente a uma política bastante desafiadora e riscos políticos", disse o estrategista-chefe de mercado do Russell Investiments, Stephen Wood.

O sinal mais recente de melhora da economia foi o dado que mostrou que o ritmo de crescimento do vasto setor de serviços dos EUA acelerou para o ritmo mais rápido em um ano em fevereiro.