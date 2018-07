Dupla é presa após quadrilha manter caminhoneiro refém

Às 15 horas, dois homens abordaram o caminhão da empresa Cosmópolis próximo à Rodovia Presidente Dutra, na região de Bonsucesso. Os bandidos, escoltados por um Gol preto, roubaram o veículo de carga, carregado com bobinas e chapas de aço, e levaram a vítima para um barraco dentro de uma favela no Jardim Robru, na zona leste de São Paulo, onde planejavam mantê-la em cárcere privado até darem um destino ao veículo e ao material.

Acionada por testemunhas, os policiais da Força Tática, em patrulhamento, localizaram o Gol e realizaram a abordagem. Dentro do veículo os policiais encontraram dois rastreadores e uma alta quantia em dinheiro. Com um dos criminosos foi encontrado a chave do caminhão. Indagados, eles confessaram o roubo e informaram onde estava o veículo roubado. A dupla, detida, entrou em contato com o restante da quadrilha, permitindo que os policiais iniciassem as negociações para a liberação da vítima, que foi solta por volta das 20 horas, ainda na região do Jardim Robru.

Os dois criminosos, Gilvan Fernandes Santos, que já foi detido anteriormente por roubo de carga e receptação, e Edson Eduardo de Oliveira, com passagens por receptação e assaltos a estabelecimentos comerciais, foram reconhecidos pela vítima. A ocorrência foi registrada no 7º Distrito Policial de Guarulhos.