Dupla presa após arrombamento de caixa eletrônico Dois suspeitos foram detidos, por volta das 2h30 desta madrugada de sexta-feira, 16, no interior do Auto Posto Santa Clara de Assis, de bandeira BR, na altura do nº 2.700 da Avenida Elísio Teixeira Leite, no Morro Grande, zona norte da capital paulista.