É enorme a demanda por entradas para funeral de Michel Jackson

A vida e a música autoproclamado "rei do pop", morto semana passada por uma parada cardíaca, serão celebradas no Staples Center, um estádio no centro de Los Angeles.

Um porta-voz da família Jackson indicou que não haverá cortejo fúnebre e que o corpo do cantor não estará presente no local junto aos fãs.

A procura por ingressos foi tamanha que o servidor http://www.staplescenter.com entrou em colapso. Novos problemas de navegação não estão descartados. Serão 17.500 tickets distribuídos.

Ninguém revela o custo total do evento e nem quem o está pagando. A entrada será gratuita.