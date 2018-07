Egito quer emprestar US$ 1,5 bi para quitar dívida com companhias de petróleo O Egito considera emprestar ao menos 1,5 bilhões de dólares de bancos nacionais e internacionais para quitar um débito com companhias internacionais de petróleo que operam no país, afirmou o ministro do Petróleo Sherif Ismail à Reuters no domingo.