Eleitores em Maryland aprovam casamento gay

Em Maryland, a medida foi aprovada com 52 por cento dos votos a favor e 48 por cento contra, com 93 por cento das zonas eleitorais apuradas, de acordo com o Baltimore Sun.

No Maine, a aprovação do casamento gay liderava por 8 pontos percentuais, com 54 por cento a favor e 46 por cento contra, com mais de 50 por cento dos votos apurados.

"Durante estas últimas semanas, os cidadãos de Maryland se uniram para afirmar que para um povo livre e diversificado de muitas fés, um povo comprometido com a liberdade religiosa, o caminho para frente é sempre encontrado através de um maior respeito à igualdade de direitos e à dignidade humana de todos", disse o governador Martin O'Malley em comunicado.

Os resultados de duas outras consultas sobre o casamento gay, uma em Minnesota e outra no Estado de Washington, ainda eram inconclusivos.

