Em 2010, 12,5 mil crianças sofreram violência sexual

Desde que o serviço foi criado, em maio de 2003, até março deste ano, foram 66.982 denúncias, sendo que cerca de 80% das vítimas são do sexo feminino. O Estado que aparece com maior número de registros é a Bahia, com 7.708 casos. Depois aparecem São Paulo (7.297) e Rio de Janeiro (5.563). O Disque Direitos Humanos é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

O Brasil celebra hoje o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida em virtude de um crime ocorrido em Vitória (ES), no dia 18 de maio de 1973. Aracelli Cabrera Sanches Crespo, de nove anos, foi violentamente assassinada, e seu corpo foi encontrado seis dias depois completamente desfigurado e com sinais de abuso sexual. Os autores do crime nunca foram responsabilizados, por serem filhos de pessoas influentes da cidade.